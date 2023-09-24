В Ашхабаде состоится концерт «А музыка звучит…»

2 октября в Большом зале Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоится концерт «А музыка звучит…», посвященный Международному дню музыки.

В концерте выступят: заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов, заслуженная артистка Туркменистана Айгуль Ягшиева, народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, Елена Аракелян, Екатерина Дарчия, Тылла Сарыева, лауреаты премии Türkmeniň Altyn asyry Бегенч Гайипов, Лачин Худайбердыева, Довран Шамыев, Гуванч Шамыев, а также ансамбль струнных инструментов, Дурджемал Чанлыева, Дунйягозель Бегалиева, «Камерата Ашхабада», Бахрам Долыев, Мяхри Оразова, джазовая группа «Рэгтайм», Нателла Багирова, Какаджан Худайбердыев и другие.

Будут исполнены произведения туркменских, русских и зарубежных композиторов.

Вход свободный, начало концерта в 18.30.