Флаг Туркменистана поднят на Азиатских играх в Ханчжоу

Вчера в столице ХIХ летних Азиатских игр на Аллее флагштоков «Flag Plaza», расположенной в международной зоне Деревни атлетов, состоялась торжественная церемония приветствия туркменской спортивной делегации и поднятия Государственного флага Туркменистана.

Перед её началом прошёл небольшой дождь, но он не омрачил праздничной атмосферы.

Посланцев Туркменского государства, которым выпала огромная честь представлять свою Родину на главных спортивных состязаниях этого года, приветствовал глава Деревни Азиады г-н Лу Чунцян, пожелавший спортсменам из Туркменистана больших спортивных успехов и новых достижений.

Исполняется Государственный гимн Туркменистана. Отныне зеленый стяг страны будет реять в небе Ханчжоу вплоть до закрытия Азиады. По завершении церемонии стороны обмелись памятными подарками. Мэру Деревни Азиатских игр был вручён уникальный туркменский ковер – национальное достояние нашего народа.

Сегодня же вместе с туркменскими спортсменами в торжественной церемонии поднятия флагов приняли участие делегации Макао, Малайзии, Саудовской Аравии, Восточного Тимора и Вьетнама.

В акции также участвовали представители Оргкомитета Азиатских игр, средств массовой информации Китая и других стран мира.

Церемония поднятия Государственного флага Туркменистана в Деревне Азиады в Ханчжоу вылилась в настоящий праздник, атмосферу которого дополнило яркое выступление китайских артистов, приветствовавших туркменских спортсменов под бой барабанов искрометным исполнением национального танца.

«Мы очень счастливы, что команда Туркменистана принимает участие в нашем празднике спорта», – сказал в интервью специальному корреспонденту сайта «Туркменистан: Золотой век» по окончании церемонии мэр Деревни Азиады г-н Лу Чунцян. – Спасибо за поддержку наших Игр. Мы говорим: «Добро пожаловать команде Туркменистана» и заверяем, что туркменские спортсмены будут чувствовать себя здесь, как дома».

Азиатские игры в Ханчжоу ещё не открылись, но спортсмены Туркменистана уже ощутили на себе повышенное внимание со стороны местных СМИ, которые по завершении «Welcome Ceremony» живо интересовались у наших атлетов подготовкой и условиями проживания и питания команды в Деревне Азиады.

Азиатские игры в Ханчжоу станут четвёртыми после Игр, проведённых в 1994 году в Хиросиме (Япония), в 2002 году в Пусане (Республика Корея) и Гуанчжоу (Китай), местом проведения которых выбран город, не являющийся столицей. Грандиозный спортивный фестиваль объединит проживающих на азиатском континенте людей с различной культурой и религией и пройдёт под девизом «Heart to Heart, @Future» («От сердца к сердцу, @Будущее»), призванный символизировать связь, которую Азиатские игры создают между странами Азии.

По данным Оргкомитета Азиады в Ханчжоу (HAGOC), в предстоящих континентальных комплексных соревнованиях примут участие 11934 спортсмена из 45 стран, что является самым большим в истории Азиатских игр. Предыдущий рекорд был 11 300 на XVIII летней Азиаде в Индонезии в 2018 году.

Туркменистан в баскетболе 3х3, боксе, вольной и греко-римской борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, борьбе кураш, карате, лёгкой атлетике, плавании, тяжёлой атлетике и ушу будут представлять самые лучшие спортсмены страны, прошедшие строгий отбор по итогам выступлений на чемпионатах мира, Азии и других престижных международных турнирах.

На Азиатских играх в Ханчжоу посланцы Туркменистана намерены поднять авторитет и престиж отечественного спорта. Основания надеяться на это позволяет огромнейшее личное участие Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага в вопросах дальнейшего развития олимпийского движения, массовой физкультуры и спорта высших достижений, которые возведены в ранг государственной политики Туркменистана.

ХIХ летние Азиатские игры откроются 23 сентября и продлятся до 8 октября.