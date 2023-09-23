Туркменистан и ОАЭ реализуют проект по возобновляемым источникам энергии

В здании Государственного энергетического института Туркменистана прошел совместный со специалистами из ОАЭ обучающий тренинг на тему «Совместные усилия Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана по защите окружающей среды путем реализации проектов в области возобновляемых источников энергии». Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

В работе семинара приняли участие Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели, специалисты компании Masdar ОАЭ, представители ВУЗа. Участники семинара были ознакомлены с деятельностью компании Masdar ОАЭ, реализацией проектов в Центральной Азии и во всем мире.

Параллельно семинару в ВУЗе была развернута выставка, в которой были представлены научные проекты студентов и преподавателей, экспонаты из музейного фонда института.