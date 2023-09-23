Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана

Вчера Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе расширенное заседание Кабинета Министров, в ходе которого были обсуждены актуальные задачи социально-экономического развития страны, рассмотрены проекты документов и некоторые другие вопросы. На заседание были также приглашены члены Государственного совета безопасности, хякимы велаятов и города Ашхабад.

Открывая заседание, глава Туркменистана отметил, что, как и всегда, в преддверии больших праздников проводится акция помилования граждан, осуждённых за преступления, но искренне раскаявшихся в содеянном. Руководствуясь принципами милосердия и гуманности наших великих предков, мы регулярно проводим такие благородные мероприятия, как освобождение их от наказания, сказал Президент страны.

В связи с этим слово было предоставлено секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Б.Гундогдыеву, который доложил о результатах проведённой Комиссией работы по помилованию граждан, совершивших преступления, в ознаменование 32-й годовщины священной независимости.

Заслушав доклад, глава государства, придерживаясь благородной традиции, подписывает Указ о помиловании 1180 осуждённых наших граждан по случаю Дня независимости Туркменистана.

Секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Б.Гундогдыеву дано указание совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для того, чтобы освобождённые из мест заключения помилованные граждане в самое ближайшее время оказались дома, в кругу своих семей.

Хякимам велаятов, этрапов, городов и другим руководителям было поручено обеспечить трудоустройство помилованных лиц.

Освобождённым гражданам глава Туркменистана пожелал усердно трудиться, вносить свой вклад в проводимую в стране масштабную работу, искренне служить нашей Родине и жить, пожиная плоды добросовестного труда.

Выступившая затем председатель Меджлиса Д.Гулманова от имени депутатского корпуса страны сердечно поздравила Президента Сердара Бердымухамедова с успехом рабочего визита в США.

Как сообщалось, в настоящее время рабочие группы с целью практической реализации поставленных перед национальным парламентом задач осуществляют разработку новых законопроектов, направленных на дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие страны и совершенствование правовых основ различных сфер.

Прозвучала информация о ведущейся подготовке к очередному заседанию Меджлиса и заседанию Халк Маслахаты.

Отмечалось, что в рамках укрепления отношений, установленных с международными организациями, депутаты приняли участие в мероприятиях, организованных Представительствами Фонда народонаселения и Программы развития ООН в Туркменистане.

Народные избранники выступают в средствах массовой информации с целью разъяснения исторического, общественно-политического значения социально-экономических преобразований, реализованных в нашей стране за годы независимости, сути и значения принимаемых законодательных актов.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность разработки новых и приведения в соответствие реалиям времени действующих законов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о предпринимаемых практических шагах по совершенствованию деятельности подведомственных структур с учётом задач, поставленных главой Туркменистана перед экономическим комплексом и банковскими учреждениями.

Как сообщалось, сегодня в стране активно развиваются рыночные экономические отношения, укрепляется государственно-частное партнёрство, создаются условия для поддержки малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем в финансовой и налогово-бюджетной сферах применяются новые методики, внедряется цифровая система. Все реализуемые преобразования содействуют успешному воплощению в жизнь национальных программ, и в частности, дальнейшему процветанию Отчизны.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что стратегия государственной политики предусматривает принятие наиболее эффективных экономических и управленческих решений с точки зрения долгосрочных интересов страны. В данном контексте важно активно использовать современные подходы к деятельности учреждений финансово-экономического комплекса, постоянно совершенствовать соответствующие нормативно-правовые акты, сказал глава Туркменистана, адресовав вице-премьеру ряд конкретных указаний.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о состоянии дел в топливно-энергетическом комплексе.

Как отмечалось, ведётся соответствующая работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы нефтегазовой отрасли, её развитию за счёт диверсификации, широкому внедрению передовых мировых технологий и цифровой системы. Кроме того, в настоящее время предпринимаются необходимые меры по увеличению объёмов и ассортимента продукции, выпускаемой предприятиями комплекса.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимую роль ТЭК в обеспечении устойчивого роста национальной экономики. В этой связи, отметив важность динамичного развития отрасли, внедрения передовых технологий, наращивания темпов деятельности по повышению экспортного потенциала предприятий энергетической сферы, глава государства адресовал вице-премьеру конкретные указания.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил об осуществляемых в велаятах страны сезонных сельскохозяйственных работах.

Как сообщалось, в настоящее время продолжается кампания по своевременному и надлежащему проведению сева пшеницы. Осуществляется вегетационный полив, предпринимаются меры для эффективного задействования сельхозтехники и сеялок.

Наряду с этим в регионах страны ведётся работа по сбору хлопка в сжатые сроки. Производится своевременный расчёт с производителями за сданный хлопок-сырец. Делается всё необходимое для бесперебойного функционирования приёмных пунктов и эффективного задействования транспортировочной техники.

Отмечалось, что в целях получения богатых урожаев и обеспечения продовольственного изобилия, в велаятах продолжается уход за посевами картофеля, овощей и других культур. На завершающей стадии находится уход за рисовыми полями в Дашогузском и Лебапском велаятах, а сахарной свёклы – в Марыйском регионе.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности осуществляемых сегодня сезонных сельскохозяйственных работ, распорядившись держать под строгим контролем качественное и своевременное проведение сева пшеницы и уборку хлопка в соответствии с нормами агротехники.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о работе, ведущейся в столице в рамках подготовки к 32-й годовщине независимости Туркменистана.

Вице-премьер сообщил, что в преддверии главного праздника страны проводятся мероприятия по ремонту и благоустройству зданий, парков и скверов, посадке декоративных цветов. Осуществляется контроль за поддержанием чистоты столичных улиц и жилых комплексов.

Большое значение придаётся праздничному оформлению города, проспекты, улицы и здания которого украшены красочными изображениями, панно и надписями в честь знаменательной даты.

Ведётся подготовительная работа к торжествам и культурно-массовым мероприятиям, встречам, выставкам, научно-практическим конференциям, организуемым совместно с министерствами и ведомствами, общественными организациями страны. Запланированы праздничные концерты, торжественное открытие новых зданий и сооружений различного назначения, в том числе жилых домов.

Помимо этого, ведётся подготовка к предстоящему заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, имеющему огромное значение для жизни страны. В этих целях сформирована группа в составе представителей соответствующих служб.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к всенародному празднованию 32-й годовщины священной независимости страны и предстоящему в преддверии этой даты заседанию Халк Маслахаты.

Отметив, что приближающиеся торжества должны пройти в атмосфере всеобщей радости и воодушевления, глава государства адресовал вице-премьеру соответствующие поручения, обязав обеспечить контроль за ведущейся курируемыми структурами подготовительной работой по организованному проведению всех запланированных мероприятий.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о предпринимаемых в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства программных мерах по совершенствованию торговой системы, увеличению и расширению объёмов внешней торговли.

В данной связи сообщалось о модернизации работы Государственной товарно-сырьевой биржи страны в соответствии со Стратегией совершенствования её деятельности на 2020–2025 годы и требованиями времени в целях повышения эффективности фондового рынка.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования структуры Государственной товарно-сырьевой биржи и дал ряд конкретных поручений.

Отметив, что осуществление биржевых услуг посредством цифровой системы позволит повысить производительность труда, ускорить регистрацию сделок, Президент страны распорядился продолжить работу в данном направлении.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о подготовке к мероприятиям, запланированным по случаю 32-й годовщины независимости Отчизны.

Как сообщалось, в честь знаменательной даты будут проведены церемонии награждения работников сферы культуры, удостоенных государственных наград, и победителей конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry».

В числе основных мероприятий – возложение цветов у Монумента независимости в столице и поднятие Государственного стяга на главных площадях в велаятах, торжественный парад перед Государственной трибуной в Ашхабаде, праздничный концерт и фейерверк на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem». Наряду с этим предусмотрено проведение скачек в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе, а также выступлений бахши-музыкантов, деятелей культуры и мастеров искусств, выставки произведений декоративно-прикладного искусства.

Как отмечалось, во всех газетах и журналах публикуются статьи, воспевающие независимость Отчизны, подводятся итоги творческих конкурсов. Также в эфир выпускаются документальные фильмы, видеоролики, различные передачи, ведётся работа по их трансляции на зарубежных телеканалах.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что за годы независимости проделана колоссальная по масштабам работа, достигнут значительный прогресс во всех сферах. Государственный суверенитет позволил возродить материально-духовные ценности народа, продвигать на мировой арене наши исконные принципы мира, дружбы и высокого гуманизма.

Большая роль в развитии национальных традиций, сохранении и популяризации историко-культурного наследия, приумножении славы родного Отечества отводится деятельности работников культуры, подчеркнул глава Туркменистана. Сделав акцент на необходимости обеспечения достойной встречи 32-й годовщины священной независимости страны, Президент Сердар Бердымухамедов дал вице-премьеру ряд конкретных указаний.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Аманнепесов отчитался о подготовке к проведению международной научной конференции «Наследие общечеловеческого значения выдающегося философа и врача Востока Абу Али ибн Сины», организаторами которой выступают Министерство здравоохранения и медицинской промышленности совместно с Министерством образования и Академией наук.

Как ожидается, в предстоящем 11 октября нынешнего года в гибридном формате форуме, приуроченном ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности, наряду с отечественными специалистами, примут участие учёные, профессора и преподаватели из ряда зарубежных стран.

Данная научная конференция будет иметь большое значение в укреплении международного научного сотрудничества, а также в популяризации многогранного богатого наследия Абу Али ибн Сины.

Участники форума присоединятся к мероприятиям, запланированным в рамках ежегодно проводимой международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности ценного научного наследия выдающегося мыслителя Востока, а также его советов, широко применяемых в современной медицине.

Отметив особое значение подобных мероприятий для расширения установившегося плодотворного международного сотрудничества, глава государства поручил вице-премьеру предпринять все меры для проведения предстоящего форума на высоком организационном уровне.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов доложил об участии Президента Туркменистана в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, а также о внесении в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО ряда многосторонних номинаций.

В этой связи вице-премьер, руководитель МИД поздравил главу государства с успешным и результативным рабочим визитом в США, состоявшимся 17–20 сентября. Как подчёркивалось, выступая с высокой трибуны ООН, Президент Сердар Бердымухамедов озвучил приоритетные позиции нашей страны, касающиеся актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, включая такие сферы, как обеспечение всеобщего мира и безопасности, экономика, транспорт, энергетика, экология, продовольственная безопасность, а также выдвинул конкретные инициативы, призванные способствовать их решению.

Наряду с этим отмечалось, что в ходе визита глава государства провёл ряд плодотворных двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций, а также с руководителями других международных организаций и государств.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отчитался о предпринимаемых шагах по укреплению традиционного партнёрства с ЮНЕСКО.

В данном контексте отмечалось, что с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) проходит 45-я расширенная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На ней полным консенсусом были приняты решения о внесении в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО многосторонних номинаций «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор» и «Туранские пустыни умеренного пояса», которые были представлены при активном участии Туркменистана.

Вместе с тем в рамках многосторонней номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» в данный Список включены Государственные природные заповедники «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственный биосферный заповедник «Repetek» и пустынные экосистемы его заказника «Ýerajy». Это является очередным ярким свидетельством признания международным сообществом деятельности нашей страны в области сохранения природных богатств и уникальной экосистемы.

Выразив Президенту Туркменистана сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с этим знаменательным событием, вице-премьер, руководитель МИД заверил, что отечественная дипломатическая служба приложит все усилия для продвижения и реализации озвученных главой государства стратегически важных инициатив, направленных на развитие полномасштабного долгосрочного международного сотрудничества.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на радостной вести, поступившей в эти праздничные дни из Организации Объединённых Наций. На расширенной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было единогласно принято решение о внесении в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО совместно предложенной Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан номинации «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор», а также совместно предложенной Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан транснациональной номинации «Туранские пустыни умеренного пояса». В данной связи примечательно, что в вышеупомянутый Список включены Государственные природные заповедники «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственный биосферный заповедник «Repetek» и пустынные экосистемы его заказника «Ýerajy».

Отметив, что праздники в нашей стране идут чередой, глава государства сердечно поздравил участников заседания и весь народ Туркменистана с этим знаменательным событием.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался по вопросу принятия в гражданство Туркменистана и предоставления разрешения на проживание в нашей стране.

Как отмечалось, одной из ключевых составляющих государственной политики Отчизны выступает гуманитарное направление. В данном контексте на основе национального законодательства и норм международного права осуществляется большая работа по защите и гарантированию прав, свобод и интересов всех людей, проживающих в нашей стране. При этом подчёркивалось, что Правительством Туркменистана совместно с ООН и другими международными организациями предпринимаются соответствующие меры по обеспечению прав беженцев и лиц без гражданства.

Так, на протяжении многих лет, согласно Указам Президента страны, в гражданство Туркменистана были приняты 29 тысяч 697 человек, проживающих в нашей Отчизне и при этом не являющихся гражданами какого-либо государства. На сегодняшний день разрешение на проживание в Туркменистане получили 4 тысячи 753 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Эти гуманные решения наглядно свидетельствуют о неуклонном выполнении нашей страной принятых на себя обязательств, вытекающих из многосторонних международных документов, в частности, Конвенций ООН «О статусе беженцев», «О статусе апатридов» и «О сокращении безгражданства».

Как было доложено, МИД и уполномоченными государственными органами проведена надлежащая работа по принятию в гражданство Туркменистана 1 тысячи 301 человека на основании обращений этих лиц, постоянно проживающих в нашей стране и являющихся представителями 32 национальностей. На получение разрешения на проживание в Туркменистане были зарегистрированы обращения 265 человек – граждан 13 государств и представителей 25 национальностей.

Исходя из этого на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова был вынесен вопрос о принятии в гражданство и предоставлении разрешения на проживание в нашей стране вышеуказанным лицам и подписании соответствующих документов по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана.

Заслушав отчёт, под аплодисменты участников заседания глава государства подписал Указ о принятии в гражданство Туркменистана 1 тысячи 301 человека и Постановление о предоставлении 265 лицам разрешения на проживание в нашей стране.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о положении дел в курируемых сферах, в частности, мерах по укреплению материально-технической базы агентства «Türkmendemirýollary».

Сообщалось о проводимых работах по дальнейшему развитию и модернизации отрасли в соответствии с требованиями времени, укреплению международного сотрудничества.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важную роль железнодорожного транспорта в полном задействовании экономического потенциала страны, совершенствовании логистической системы. Заострив внимание на необходимости создания благоприятных условий для развития мультимодальной логистики и транзитных перевозок с целью расширения услуг, оказываемых в этой сфере, глава государства адресовал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

Затем были заслушаны отчёты руководителей администрации столицы и регионов страны.

Первым с отчётом о подготовке к предстоящему заседанию Халк Маслахаты Туркменистана и организованному празднованию 32-й годовщины независимости выступил хяким города Ашхабад Р.Гандымов.

Отмечалось, что на зданиях столицы размещаются красочные плакаты и лозунги, проводится работа по очистке и благоустройству парков и скверов, проспектов и улиц, территорий жилых комплексов, ведётся посадка зелёных насаждений и цветов. Продолжается работа и по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Затем хяким Ахалского велаята Р.Ходжагулыев доложил о ведущейся подготовке к организованной отправке на заседание Халк Маслахаты почтенных старейшин, а также представителей общественных организаций, предприятий и учреждений. К празднованию 32-й годовщины независимости Туркменистана в регионе будут проведены праздничные культурно-массовые мероприятия, музыкально-песенные выступления.

Следующим выступил хяким Балканского велаята Х.Аширмырадов. Как сообщалось, на заседание Халк Маслахаты Туркменистана 24 сентября будут отправлены почтенные старейшины, представители общественных организаций. В соответствии с утверждённым планом ведётся подготовка к торжественным мероприятиям, приуроченным к главному празднику страны.

Хяким Дашогузского велаята С.Солтанмырадов доложил о подготовке к отправке на заседание Халк Маслахаты почтенных старейшин, представителей общественных организаций и предприятий северного региона. Руководитель велаятской администрации сказал, что все приуроченные к 32-й годовщине священной независимости Туркменистана культурно-массовые мероприятия будут проведены на высоком организационном уровне.

Далее выступил хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев, который отчитался о том, как в регионе готовятся к отправке делегатов на важнейшее общественно-политическое мероприятие – заседание Халк Маслахаты Туркменистана, а также к празднованию славной даты национального календаря.

Хяким Марыйского велаята Б.Оразов сообщил о ведущейся подготовке к организованной отправке на заседание Халк Маслахаты Туркменистана почтенных старейшин, представителей организаций и предприятий, общественных объединений. Отмечалось, что надлежащим образом в велаяте готовятся и к предстоящим праздничным мероприятиям, приуроченным к приближающемуся Дню независимости Туркменистана.

В ходе расширенного заседания, проведённого по цифровой системе, его участники выразили сердечные поздравления Президенту Сердару Бердымухамедову с днём рождения. Также они поздравили главу государства и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с 32-й годовщиной священной независимости Отчизны, пожелав крепкого здоровья, долголетия, больших успехов в государственной деятельности, осуществляемой во благо дальнейшего динамичного развития независимого Туркменистана, во имя благополучия и счастья родного народа.

Поблагодарив за поздравления и обращаясь к участникам расширенного заседания Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов с гордостью отметил, что в эти дни наша нейтральная страна с широким размахом отмечает 32-ю годовщину своей независимости.

В Отчизне ведётся масштабная работа по обеспечению счастливой и благополучной жизни наших граждан. В эти дни, накануне большого праздника, проводится ряд мероприятий, связанных с нашей градостроительной программой.

– Мы открываем новые жилые дома для счастливых туркменистанцев, закладываем фундамент новых зданий. Это ещё один яркий пример реальной заботы нашего независимого государства о людях, – подчеркнул Президент страны.

Обращаясь к секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Б.Гундогдыеву и руководителям военных и правоохранительных органов, Президент Туркменистана поручил в связи с проведением в праздничные дни множества запланированных мероприятий следить за неукоснительным соблюдением правопорядка внутри страны, начиная с Государственной границы.

Заместителям Председателя Кабинета Министров и руководителям всех учреждений, организаций, хякимликов было поручено организовать круглосуточное дежурство.

На заседании был также рассмотрен ряд других вопросов.

Завершая расширенное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов от всего сердца поздравил его участников с наступающим праздником – 32-й годовщиной независимости Отчизны, и пожелал всем крепкого здоровья семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания Родины.