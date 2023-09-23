Президент Туркменистана в конце сентября посетит Берлин для переговоров со Штайнмайером

29 сентября в Берлине состоится встреча Федерального Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и Глав центральноазиатских государств — Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

Как сообщается, встреча и церемония совместного фото состоятся во Дворце Бельвю — официальной резиденции федерального Президента Германии Штайнмайера.

В рамках прошедших визитов Штайнмайера в Казахстан и Кыргызстан в июне текущего года Федеральный Президент Германии выразил приверженность налаживанию более тесных контактов со странами Центральной Азии по различным направлениям.