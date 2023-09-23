МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА

22 сентября 2023 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества», посвящённая празднованию 32-й годовщины Независимости Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, члены Кабинета Министров Туркменистана, руководители и сотрудники министерств и ведомств, главы и представители дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений Туркменистана, представители зарубежных и национальных СМИ.

Открывая конференцию, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, отметил, что Туркменистан уверенно идёт по пути масштабных преобразований во всех сферах, успешно решая поставленную Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты и Президентом Туркменистана задачу по выдвижению страны в разряд современных развитых государств мира. При этом, было подчёркнуто, что важнейшим условием этого явился курс на международное сотрудничество Туркменистана, открытость миру, готовность к партнёрству по всем направлениям.

Выступавшие в ходе конференции отметили, что за годы независимости Туркменистан достиг больших успехов во внешней политике и дипломатии, в комплексной модернизации отраслей экономики, последовательном повышении уровня социального благосостояния населения. В стране эффективно реализуются широкомасштабные реформы и осуществляются преобразования в социально-экономическом развитии, претворяются в жизнь национальные программы и проекты.

Подчёркнуто, что новаторские внешнеполитические инициативы Главы Туркменистана, нацеленные на решение актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, получают широкое международное признание и поддержку.

В данном контексте, участники конференции в своих выступлениях особо акцентировали внимание на важности и своевременности международных инициатив и предложений Президента Туркменистана, которые были озвучены с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября этого года.

Особо отмечена эффективность избранного независимым Туркменистаном пути позитивного нейтралитета, основанного на принципах мира, дружбы, равноправного и взаимовыгодного партнёрства. Было подчёркнуто, что Туркменское государство сегодня целенаправленно укрепляет свою роль на мировом геополитическом пространстве и занимает принципиальную позицию по соблюдению национальных интересов в системе международных координат. Принимая активное участие в глобальных политико-дипломатических, экономических, культурно-гуманитарных и иных процессах, всё больше раскрывает свои потенциальные возможности в деле достижения целей устойчивого развития.

В рамках международной конференции «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества» была организована выставка, посвящённая достижениям и успехам Туркменистана за годы независимости.