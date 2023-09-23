ИМО МИД Туркменистана готовит сборник научных статей о Махтумкули Фраги

По случаю предстоящего празднования в 2024 году 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги ученые и педагоги Института международных отношений МИД Туркменистана готовят сборник научных статей. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Находящийся на финальной стадии подготовки к изданию сборник содержит три раздела. Первый раздел рассказывает об общественно-политических взглядах Махтумкули. Во втором разделе размещаются статьи, анализирующие философско-воспитательные и морально-этические аспекты творчества поэта. В третьем разделе можно будет прочитать статьи по исследованию стихотворений Махтумкули.

Сборник содержит публикации педагогов, аспирантов и ученых Туркменского сельскохозяйственного университета им. С. Ниязова, Туркменского государственного финансового института, Туркменского государственного института физкультуры и спорта, ТГУ им. Махтумкули, Туркменского государственного медицинского университета им. М. Гаррыева, Института языка и литературы им. Махтумкули.