Руководствуясь принципами гуманизма и добродетельности наших предков, основываясь на приверженности общепризнанным международным нормам по защите прав и свобод человека, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О миграции», Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому группе иностранных граждан дано разрешение на проживание в нашей стране.

Министерству иностранных дел, Государственной миграционной службе совместно с профильными министерствами и ведомствами предписано продолжить работу по оформлению документов зарубежных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на проживание в нашей стране, с последующим внесением соответствующих предложений Президенту Туркменистана.