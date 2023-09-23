В честь Дня независимости в Туркменистане пройдет ежегодное заседание Халк Маслахаты

В Ашхабад прибывают участники ежегодного заседания Халк Маслахаты — высшего органа народной власти, которое в 2023 году пройдет в честь 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщается в интернет-издании «Türkmenistan habarlar portaly».

В работе народного собрания, которое проводится в Туркменистане каждый год, примут участие уважаемые люди различного социального положения и возраста. В настоящее время в столицу Туркменистана уже прибывают участники заседания Халк Маслахаты со всех регионов страны.

Участников общенационального собрания встречают в соответствии с традициями национального гостеприимства. Уже определены места размещения гостей во время праздничных мероприятий, а также созданы условия для быстрой транспортировки участников заседания до места проживания.