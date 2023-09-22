Студенты Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана – победители брейн-ринга на тему инновационных технологий
Студенты Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана стали победителями брейн-ринга, который состоялся в Ашхабаде в рамках Недели высоких технологий в Туркменистане.
Второе место заняла команда Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана, а бронза интеллектуального конкурса досталась сборной Института телекоммуникаций и информатики страны.
Брейн-ринг на тему «Молодежь и инновации» был организован Программой развития ООН в Туркменистане и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.
Он проводился в три раунда по таким темам, как умный город Аркадаг, продвижение женщин и девочек в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и роль молодежи в использовании возможностей технологий и инноваций для ускорения достижения Целей устойчивого развития.
Конкурс нацелен на расширение потенциала молодежи, повышение их осведомленности о современных инновационных технологических решениях.
Советник по политическим вопросам Центра ОБСЕ в Ашхабаде Уильям Лиф отметил, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде тесно сотрудничает с туркменской молодежью во многих областях, в том числе в сфере повышения возможностей в кибербезопасности. Так, в одном из высших учебных заведений Туркменистана был создан Центр передового опыта в области кибер/ИКТ-безопасности.