На имя Президента Туркменистана поступили поздравления с днем рождения

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений углублённого стратегического партнёрства между нашими странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях.

Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Искренне желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

С уважением

Владимир Путин,

Президент Российской Федерации.

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Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый господин Президент,

По случаю дня Вашего рождения выражаю Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

В январе этого года Вы совершили успешный визит в Китай. В мае Вы ещё раз посетили Китай для участия в Саммите «Китай–Центральная Азия», в ходе которого мы с Вами провели дружеский и конструктивный обмен мнениями и достигли важных договорённостей по двустороннему сотрудничеству в ключевых областях, что наполнило китайско-туркменское стратегическое партнёрство новым содержанием.

Я уделяю большое внимание развитию китайско-туркменских отношений и готов поддерживать с Вами тесные контакты, неуклонно продвигая стратегическое сопряжение инициативы совместного строительства «Один пояс, один путь» со стратегией Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути», углублять энергетическое партнёрство.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в работе, а дружественному народу Туркменистана – счастья и благополучия.

Си Цзиньпин,

Председатель Китайской Народной Республики.

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Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич!

Рад направить наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Мы хорошо знаем Вас в качестве государственного и политического деятеля, заслужившего авторитет и уважение туркменского народа, истинного патриота и преданного сына своей Родины.

За последние годы под Вашим руководством продолжается осуществление масштабных реформ и преобразований, направленных на рост благосостояния населения, обеспечение социально-экономического развития, всё более повышается престиж страны на международной арене.

Убеждён, что мы сможем и впредь последовательно и эффективно развивать отношения стратегического партнёрства двух близких соседних стран путём наших дружеских связей, встреч на высшем уровне и регулярного диалога.

В этот радостный и незабываемый в Вашей жизни день хочу ещё раз искренне поздравить Вас и от всего сердца пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, больших успехов в ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу – мира, прогресса и процветания.

С уважением

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан.

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Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Сегодня под Вашим руководством братский Туркменистан уверенно продвигается по пути устойчивого роста в целях обеспечения социально-экономического прогресса и благосостояния граждан страны, а также последовательно укрепляет свой международный авторитет.

Убеждён, что, следуя Вашему стратегическому курсу и успешно претворяя в жизнь важные инициативы и реформы, Туркменистан продолжит своё созидательное развитие и достигнет высоких целей в построении сильного и процветающего государства.

Сегодня совместными усилиями между нашими странами выстроены обоюдовыгодные отношения, основанные на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Уверен, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь служить прочной основой дальнейшего углубления казахско-туркменского стратегического партнёрства.

Желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Туркменистана.

С уважением

Касым-Жомарт Токаев,

Президент Республики Казахстан.

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Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо дружественного народа Туркменистана.

Братский Туркменистан сегодня уверенно продвигается вперёд, по пути прогресса и устойчивого социально-экономического развития, последовательно укрепляется его авторитет на международной арене.

Я придаю большое значение регулярному таджикско-туркменскому доверительному диалогу на высшем и высоком уровнях как ключевому фактору всестороннего развития межгосударственных отношений двух стран.

Ваше активное участие в мероприятиях, которые прошли на днях в Душанбе, расцениваю как ещё одно подтверждение наших постоянных совместных усилий по поддержанию положительной динамики этого процесса.

Уверен, что взаимоотношения Таджикистана и Туркменистана будут и впредь развиваться по нарастающей, в русле коренных интересов двух братских народов.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Эмомали Рахмон,

Президент Республики Таджикистан.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите мои самые тёплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Убеждён, что под Вашим руководством Туркменистан достигнет новых успехов на пути динамичного развития и продолжит достижение поставленных целей в укреплении позиций на международной арене.

Благодаря совместным усилиям, нацеленным на продвижение коренных интересов наших народов, а также установившимся между нами отношениям братства и взаимного уважения, кыргызско-туркменское стратегическое партнёрство продолжает активно развиваться.

Убеждён, что многоплановые кыргызско-туркменские отношения, основанные на давних прочных узах дружбы, доверия и взаимовыгодного сотрудничества, будут и впредь поступательно и всесторонне развиваться во благо наших стран и народов.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности.

С уважением

Садыр Жапаров,

Президент Кыргызской Республики.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Выражаю самые искренние и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения и желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности.

Азербайджано-туркменские отношения основываются на воле народов, живущих на протяжении веков в условиях дружбы, братства и добрососедства. Рад, что отношения, базирующиеся на столь крепком фундаменте, с каждым днём обогащаются новым содержанием.

С теплотой вспоминаю нашу с Вами недавнюю встречу в Душанбе, выражаю удовлетворение динамичным развитием регионального сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, в том числе другими странами Центральной Азии.

Убеждён, что традиционно дружественные отношения, двустороннее плодотворное партнёрство, активный политический диалог и дальше будут способствовать всестороннему развитию наших стран, благополучию и прогрессу региона.

В этот знаменательный день ещё раз искренне поздравляю Вас и желаю дальнейшего процветания братскому народу Туркменистана.

С уважением

Ильхам Алиев,

Президент Азербайджанской Республики.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днём рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в развитие отношений дружбы и стратегического партнёрства, связывающих Российскую Федерацию и Туркменистан. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортно-логистической сфере.

Убеждён, что дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия, создание благоприятных предпосылок для запуска новых совместных инициатив в полной мере отвечают интересам России и Туркменистана.

С теплотой вспоминаю свой визит в Ашхабад в январе текущего года, ещё раз выражаю признательность за радушный приём российской делегации. Буду рад продолжению нашего откровенного и конструктивного общения.

Желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

С искренним уважением

Михаил Мишустин,

Председатель Правительства Российской Федерации.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич!

От всей души поздравляю Вас с днём рождения и выражаю самые наилучшие пожелания!

Ваш упорный труд, основанный на Вашем высоком профессиональном опыте, внёс весомый вклад в процветание братского Туркменистана, в укрепление государства и повышение его авторитета в международном сообществе.

Взаимопонимание и политическое доверие между Казахстаном и Туркменистаном свидетельствуют о силе и глубине наших отношений.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, крепкого здоровья, неиссякаемых сил и успехов в начинаниях, а братскому народу Туркменистана – процветания и светлого будущего.

С наилучшими пожеланиями

Алихан Смаилов,

Премьер-министр Республики Казахстан.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич!

От всего сердца поздравляю Вас с днём рождения.

Вы заслужили репутацию ответственного и компетентного руководителя, волевого человека с твёрдыми принципами и убеждениями. Целеустремлённость, преданность Родине и высоким идеалам помогают Вам принимать верные решения на высшем государственном посту. Вы многое делаете для уверенного продвижения страны по пути процветания и прогресса.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят Ваш большой личный вклад в развитие двустороннего парламентского взаимодействия как важной составляющей всего комплекса межгосударственных отношений и заинтересованы в дальнейшем расширении диалога законодателей во имя благополучия братских народов наших стран.

Итогом Вашего первого официального зарубежного визита в Российскую Федерацию, состоявшегося в июне 2022 года, стало продолжение курса на укрепление стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. Это важное событие в политической жизни России и Туркменистана стало подтверждением доверительных отношений двух государств.

Отрадно, что инициатива Туркменистана по проведению Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации и Диалога женщин в новом «ашхабадском формате 5+1» получила продолжение. Со своей стороны готовы оказывать содействие в этой работе.

Уверена в нерушимости дружбы России и Туркменистана и надеюсь на углубление плодотворного, взаимовыгодного и конструктивного диалога.

От всей души желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, чтобы все личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в жизнь, а поддержка семьи и близких вдохновляла на достижение новых вершин.

Примите уверения в моём самом высоком к Вам уважении.

Валентина Матвиенко,

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

***

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту Туркменистана

Ваше Превосходительство,

Выражаю самые тёплые поздравления и искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Молю Всевышнего о ниспослании Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, огромного счастья, семейного благополучия и больших успехов в великих начинаниях на посту главы государства, а братскому народу Туркменистана – счастья, благополучия и процветания под Вашим мудрым руководством.

Ваше Превосходительство, примите уверения в моём глубоком к Вам уважении.

Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани,

член семьи шейхов Государства Катар.