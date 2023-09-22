Более 1,3 тысячи человек получили гражданство Туркменистана

1301 человек получили гражданство Туркменистана. Соответствующий Указ глава государства подписал сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров с участием членов Государственного совета безопасности, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Среди получивших гражданство представители 32 национальностей, в том числе граждане 13 государств.

Кроме того, на получение разрешения на проживание в Туркменистане было подано 265 заявлений от граждан 25 национальностей из 13 государств.