Ашхабадские автобусы украшены лозунгами по случаю проведения Халк Маслахаты

24 сентября в Ашхабаде состоится проведение очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана.

По традиции значимое событие в жизни страны сопровождается торжественными лозунгами, украсившими общественный транспорт.

В эти дни на автодорогах беломраморной столицы появились автобусы с праздничными надписями – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar», «Arkadagyň ýoly – ak geljegiň ýoly», «Döwlet adam üçindir!».

Знакомые каждому туркменистанцу девизы и лозунги вызывают улыбку и придают особое настроение в ожидании важнейшего мероприятия.