Ашхабадские автобусы украшены лозунгами по случаю проведения Халк Маслахаты
24 сентября в Ашхабаде состоится проведение очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана.
По традиции значимое событие в жизни страны сопровождается торжественными лозунгами, украсившими общественный транспорт.
В эти дни на автодорогах беломраморной столицы появились автобусы с праздничными надписями – «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar», «Arkadagyň ýoly – ak geljegiň ýoly», «Döwlet adam üçindir!».
Знакомые каждому туркменистанцу девизы и лозунги вызывают улыбку и придают особое настроение в ожидании важнейшего мероприятия.