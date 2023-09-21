В Ашхабаде состоялась XXIV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира



Сегодня, в преддверии главного праздника страны – Дня независи­мости – в столичном Дворце «Mekan» состоялась XXIV конференция Гуманитарной ассоциации ­туркмен мира.

Участие в форуме, прошедшем под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Почётного старейшины страны Гурбангулы Бердымухамедова, приняли многочисленные делегаты – представители туркменских диаспор из ряда иностранных государств, а также наши сооте­чественники со всех регионов Отчизны.

Поддержание всесторонних связей с соотечественниками из ближнего и дальнего зарубежья выступает одним из важных направлений международной политики независимого нейтрального Туркменистана, активно развивающего политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения со всеми государствами планеты во имя мира и всеобщего благополучия.

Благодаря создаваемым условиям, этнические туркмены активно приобщаются к динамичной и многогранной жизни нашей страны, принимают участие во многих проводимых на Родине предков мероприятиях, являясь тем самым свидетелями грандиозных преобразований эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Огромная роль в деле укреп­ления сотрудничества Туркменистана с другими странами, популяризации в мире богатой культуры, самобытных традиций и обычаев туркменского народа, изучения его истории и языка, отводится Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

Созданная в мае 1991 года, сегодня ГАТМ превратилась в авторитетную международную организацию, выполняющую важную работу по сплочению соотечественников, волей судьбы оказавшихся вдали от исторической Родины, но не утративших любви к земле отцов и связи со своими духовными корнями.

По знаменательному случаю на площади перед столичным Дворцом «Mekan» развернулись песенно-музыкальные выступления мастеров культуры и искусства.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Президент Гуманитарной ассоциа­ции туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедов, послушав вдохновенные песни, побеседовал с их исполнителями.

Как отметил Герой-Аркадаг, национальное искусство туркменского народа, уходящее своими корнями в глубь веков, дошло до наших дней и вышло на более совершенный уровень, связав воедино разные эпохи и поколения.

Песенное искусство всегда занимало важное место в жизни туркменского народа, во все времена ценившего мастерство артистов, способных придать особое звучание произведениям поэтов-классиков.

– Так, изменение некоторых слов в песне, положенной на строки замечательного стихо­творения Махтумкули Фраги «Bu gün», не только не нанесло вред общему содержанию всеми полюбившейся песни, но и придало ей особую гармонию, сказал Герой-Аркадаг, подчеркнув, что это и является показателем высокого мастерства музыкантов.

Отметив, что собравшиеся здесь певцы и музыканты, долгие годы работавшие с великими педагогами и ныне сами ставшие мастерами-наставниками, обогащающими нацио­нальное искусство современными эстрадными приёмами, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов пожелал им больших успехов в создании новой, современной музыки, отвечающей духу туркменского народа и воспевающей красоту природы родного края, достижения Родины и великие свершения, осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

До начала заседания собравшиеся смогли ознакомиться с организованной здесь выставкой декоративно-прикладного искусства, во всей красе отражающей колорит и многогранность богатейшего культурного наследия туркменского народа, его историю и самобытные традиции. Большой интерес вызвали музейные экспонаты – образцы национальной одежды и музыкальные инструменты, филигранные изделия искусных зергеров, ковры, гобелены, живописные полотна.

Особое место в экспозиции было отведено книгам Героя-Аркадага, которые служат лучшему пониманию духовно-нравственных ориентиров и ценностей родного народа, играя важную роль в воспитании подрастающего поколения туркменистанцев, осознании ими их огромной ответственности за дальнейшую судьбу независимой нейтральной Отчизны.

Здесь также были представлены достижения отечественной фармацевтической промышленности – многочисленные медицинские препараты и чаи, изготовленные на основе лекарственных растений, произрастающих на благодатной туркменской земле. Как известно, руководством для проведения фундаментальных научных исследований в этом направлении служит многотомный энциклопедический труд Национального Лидера туркменского народа, академика Академии наук страны, доктора медицинских наук, профессора Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана».

Неповторимый колорит в царящую здесь атмосферу праздника внесли выступления бахши, искусство которых стало достоянием созданной нашим народом богатой национальной культуры.

Послушав песни в их исполнении, Герой-Аркадаг поблагодарил музыкантов за их активное участие в культурно-массовых мероприятиях по случаю знаменательных событий в жизни страны, отметив, что их выступления становятся украшением всех праздничных торжеств. Заострив внимание на важности дальнейшего развития этого древнего национального искусства в соответствии с духом времени, Герой-Аркадаг пожелал им дальнейших творческих успехов.

…Стоя, бурными аплодисментами, многочисленные участники конференции приветствуют ­Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, возглавляющего Гуманитарную ассоциа­цию туркмен мира.

Герой-Аркадаг обращается к делегатам форума со вступительным словом.

Поприветствовав членов организации, Президент ГАТМ Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что проведение конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира в преддверии празднования Дня священной независимости стало доброй традицией.

– Вот и сегодня, следуя этой благородной традиции, накануне празднования 32-й годовщины ­независимости нашего государства мы проводим очередную, XXIV конференцию Гуманитарной ассоциации туркмен мира. Добро пожаловать! – сказал Национальный Лидер туркменского народа.

Как отмечалось, для участия в нынешнем форуме, проводимом в преддверии великого праздника в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», прибыли представители из Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Объединённых Арабских Эмиратов, Федеративной Республики Германия, Турецкой Республики, Королевства Саудовская Аравия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Афганистана.

К ним присоединились члены Халк Маслахаты, депутаты Меджлиса, индивидуальные и коллективные члены Ассоциа­ции из Туркменистана, иностранные представители, работники сфер науки, образования, культуры, средств массовой информации и высших учебных заведений, руководители политических партий и общественных объединений страны, студенты и творческие деятели.

Национальный Лидер туркменского народа объявляет об открытии XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

В торжественной тишине звучит Государственный гимн Туркменистана.

Затем была единогласно утверждена повестка дня форума, включающая в себя отчёт о проделанной работе и обсуждение приоритетных направлений дальнейшей деятельности ГАТМ с учётом новых целей и задач эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Для оглашения направленного участникам конференции приветственного послания Президента Сердара Бердымухамедова слово предоставляется Герою-Аркадагу.

Поздравляя с началом работы XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, в своём послании глава государства выразил уверенность, что проводимая на высоком организационном уровне в канун главного национального праздника – Дня независимости Туркменистана – конференция приумножит гордость за родную Отчизну и будет иметь большое значение для сплочения туркмен мира и дальнейшей активизации дружественных связей.

Отмечалось, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Гуманитарная ассоциация туркмен мира, сплачивающая туркмен планеты и вносящая достойный вклад в обеспечение мира для всего человечества, постоянно совершенствует свою деятельность, которая становится всё более успешной.

Сегодня зарубежные отделения Ассоциации осуществляют большую работу по наращиванию братских связей, развитию плодотворного сотрудничества в таких направлениях, как экономика, культура, наука и образование, здравоохранение, предпринимательство и особенно по популяризации богатого духовного и культурного наследия нашего народа.

Как было подчёркнуто, дальнейшее укрепление братских отношений с зарубежными соотечественниками выступает одним из основных направлений политики Туркменистана.

«Мы и впредь будем развивать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира, в том числе с теми, где имеются туркменские диаспоры», – отметил в своём послании Президент Туркменистана.

Зачитав приветственное Обращение главы государства, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Президент Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Почётный старейшина страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что наша Родина окружает отеческой заботой всех братьев, проживающих в разных странах мира.

Туркменистан под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова ведёт основанное на политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связях сотрудничество с международными организациями и многими государствами мира, тем самым заметно расширяя границы ­плодотворного сотрудничества во всех этих направлениях.

– В результате созидательной деятельности Президента страны в нашей родной Отчизне успешно реализуются программы и достигаются большие успехи во всех сферах жизнедеятельности государства, что является предметом безмерной гордости туркмен мира, вдохновляет их. Живущие в разных странах мира туркмены чувствуют себя в кругу родных и также гордятся исторически значимыми успехами своего Отечества, – сказал Герой-Аркадаг.

От имени собравшихся и всех зарубежных братьев–участников конференции Национальный Лидер туркменского народа выразил Президенту Сердару Бердымухамедову слова сердечной признательности за направленное глубоко содержательное и тёплое приветственное послание и адресовал в его адрес пожелания доброго здоровья, долголетия и успехов в деятельности на посту главы государства.

В ходе состоявшегося затем заседания зарубежные делегаты были подробно проинформированы об успешно претворяемых в жизнь масштабных социально-экономических программах, призванных приумножить благополучие народа и международный авторитет Туркменистана, а также реализуемых нашей страной крупных международных проектах, способствующих дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с государствами мира.

Далее слово было предоставлено зарубежным соотечественникам, которые выразили глубокую признательность за возможность посещать священную землю предков и воочию убеждаться в грандиозных достижениях современного Туркменистана, слава о котором распространяется сегодня по всему миру.

Рассказывая о деятельности зарубежных отделений ГАТМ, представители из Ирана, Таджикистана и Узбекистана с гордостью отмечали, что сегодня неза­висимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует своё стремление всесторонне развивать традиционные узы дружбы, добрососедства и взаи­мовыгодного сотрудничества с государствами региона во всех без исключения сферах.

В этой связи делегаты конференции выражали огромную признательность Герою-­Аркадагу, глубоко чтящему гуманные традиции предков, за оказываемую поддержку и помощь туркменским диаспорам, в том числе за строительство за счёт средств нашей страны объектов социального назначения, в частнос­ти, школ, в отдельных братских государствах.

Как отмечалось, благодаря налаженным давним связям, туркмены, живущие в разных уголках мира, сохраняют и передают из поколения в поколение свой родной язык и нацио­нальные, отточенные столетиями, традиции и духовно-нравственные ценности.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на Родину – в Туркменистан, мы убеждаемся, что наконец-то сбылась воспетая ещё в стихотворениях великого Махтумкули Фраги мечта наших предков о единстве и сплочённости нации, своём стабильном, мощном государстве», – подчёркивали зарубежные участники форума.

В выступлениях отмечалось, что в рамках празднования 300-летия со дня рождения этого выдающегося поэта-классика и философа Востока в целях популяризации его богатейшего литературного наследия, во многих странах проводятся конференции, презентации и творческие встречи.

Также регулярно проводятся выставки, Дни культуры, концерты и другие мероприятия, служащие ещё большему взаимопониманию и упрочению уз дружбы между туркменским и другими народами.

С высокой трибуны форума выступающие выражали уверенность, что очередная конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира – авторитетной международной организации, широко известной за пределами страны, будет иметь большое значение для укрепления братских отношений и солидарнос­ти, активизации сотрудничества во имя всеобщего мира, процветания и прогресса.

Делегаты форума выражали слова глубокой признательности Герою-Аркадагу и Президенту Сердару Бердымухамедову за заботу о зарубежных соотечественниках, сердца которых переполняет гордость за грандиозные успехи и достижения любимой Отчизны и осуществ­ляемые ныне на земле предков масштабные преобразования, ставшие отличительной чертой эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Пользуясь случаем, участники форума поздравили Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с недавним награждением Почётным Знаком глав государств Центральной Азии, которого Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов удостоен за выдающийся личный вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами Центральной Азии, углубление их сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив центральноазиатских стран в международном сообществе.

Выразив признательность зарубежным собратьям за их содержательные выступления, Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, следуя исконным традициям предков, в нашей стране под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова продолжается работа по укреплению связей с нашими туркменскими братьями из разных частей света.

В целях награждения и поощрения граждан, активно участвующих в работе Гуманитарной ассоциации туркмен мира, поддерживающих цели и задачи Ассоциации и содействующих её работе, был учреждён знак «Ynsanperwerligiň sarpasy».

В данной связи Президент ­Ассоциации Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о решении в ознаменование 32-й годовщины священной независимости Туркменистана наградить этим знаком отдельных членов ГАТМ за их весомый вклад в совершенствование работы Гуманитарной ассоциации туркмен мира в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, за заслуги в изучении и популяризации среди других народов мира национальной культуры, искусства, литературы, истории туркменского народа, а также за укрепление дружественных связей с туркменами мира, развитие и пропаганду государственной политики независимого нейтрального Отечества, достигнутых за годы независимости успехов, развитие отношений дружбы и братства в мире.

Под аплодисменты собравшихся Президент ГАТМ подписывает Постановления о награждении отдельных членов Ассоциации почётным знаком «Ynsanperwerligiň sarpasy» и о созыве ХХV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира в сентябре 2024 года.

Затем состоялась церемония награждения наиболее отличившихся членов Организации, в том числе представителей туркменских диаспор, знаком «Ynsanperwerligiň sarpasy».

Вручение этой почётной награды Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом стало наглядным свидетельством поощрения и чествования на государственном уровне граждан иностранных государств и туркменистанцев, принимающих самое активное участие в проводимой ГАТМ работе.

В завершение XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира его участники приняли благодарственное Обращение к Президенту Сердару Бердымухамедову.

Во славу любимой суверенной Отчизны, уверенно идущей по пути созидания и прогресса, под сводами Дворца «Mekan» проникновенно звучат патриотические песни в исполнении мастеров культуры и искусства.

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По заведённой традиции, в ближайшие дни наши зарубежные соотечественники примут участие во всех праздничных мероприятиях, приуроченных к приближающейся 32-й годовщине независимости Туркменистана.