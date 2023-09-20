СЕРДАР БЕРДЫМУХАМЕДОВ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ УЧАСТНИКАМ XXIV КОНФЕРЕНЦИИ ГАТМ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, которая проходит сегодня, 20 сентября.

В нём, в частности, говорится:

Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Дорогие братья!

Сердечно поздравляю вас с началом работы XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Уверен, что проводимая на высоком организационном уровне в канун главного национального праздника – Дня независимости Туркменистана – конференция приумножит нашу гордость за родную Отчизну и будет иметь большое значение для сплочения туркмен мира и дальнейшей активизации дружественных связей!

Независимость – основа нашей счастливой и благополучной жизни, всех наших успехов и достижений. За тридцать два года проделана огромная работа по широкой популяризации в мире достижений нашего Отечества и мужественного народа страны, его славы и достоинства. Туркменистан превратился во всесторонне и стремительно развивающееся государство. На нашей священной земле выросли новые города и сёла, этрапы, появились современные предприятия, крупные объекты социального и производственного назначения, и всё это коренным образом преобразило нашу жизнь. Независимость широко представила миру исконное миролюбие, гуманизм и приверженность нашего народа традициям дружбы и братства. В славные годы независимости приумножилась наша великая и священная любовь к Родине.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы уверенно ведём страну в наше великое будущее. Наш главный девиз «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», а также доктрина Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедова «Государство – для человека!», наша признанная история и национальный опыт независимого развития страны вселяют в нас огромную веру и делают жизнь ещё прекраснее.

Торжественное открытие объектов первой очереди удивительно красивого города Аркадаг, возведённого в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» благодаря нашему нерушимому единству и сплочённости, упорному труду, свидетельствует о том, что мы добились великих целей в новую историческую эпоху и достигли самых высоких рубежей. В эпоху, когда нам сопутствуют огромные успехи, когда общество материально и духовно совершенствуется, каждый из нас просто обязан всем сердцем быть предан своей Отчизне и добросовестно служить ей.

Дорогие соотечественники!

Независимость оказала глубокое воздействие на судьбу народа, и сегодня у священного очага Родины – независимого нейтрального Туркменистана – собрались туркмены со всего мира. Это – наши соотечественники, живущие в Российской Федерации, Великобритании, Федеративной Республике Германия, Швеции, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Афганистане, Исламской Республике Пакистан, Объединённых Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и в других странах. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Гуманитарная ассоциация туркмен мира, сплачивающая туркмен разных государств и вносящая достойный вклад в обеспечение мира для всего человечества, постоянно совершенствует свою деятельность, которая становится всё более успешной.

Сегодня зарубежные отделения Ассоциации осуществляют большую работу по наращиванию братских связей, развитию плодотворного сотрудничества в таких направлениях, как экономика, культура, наука и образование, здравоохранение, предпринимательство, и особенно по популяризации богатого духовного и культурного наследия нашего народа. Дальнейшее укрепление братских отношений с нашими зарубежными соотечественниками выступает одним из основных направлений политики Туркменистана. Мы и впредь будем развивать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира, в том числе с теми, где имеются туркменские диаспоры.

Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Дорогие братья!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с 32-й годовщиной нашей священной независимости и началом работы XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира! И пусть, дорогие братья, наши праздники следуют чередой! Желаю вам доброго здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в благородной деятельности по приумножению мирового авторитета и славы нашей независимой нейтральной Отчизны, укреплению наших братских отношений!