ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА СЧИТАЕТ, ЧТО В МИРЕ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на пленарном заседании в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что альтернативы ООН нет.

«На фоне дискуссий о роли ООН в современном мире, предложений по её реформированию, неизменным и очевидным остается факт – альтернативы ООН нет», – завил глава Туркменистана.

Президент Туркменистана подчеркнул, что как и все прошедшие десятилетия со дня своего основания, ООН выступает сегодня единственной универсальной и легитимной организацией, ответственной за поддержание мира и обеспечение всеобщей и всеобъемлющей безопасности, устойчивости современной архитектуры международных отношений. Президент Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул, что это принципиальная позиция Туркменистана.

По словам главы государства, нужно последовательно и настойчиво использовать потенциал Всемирной Организации, ее политико-дипломатический инструментарий, моральный авторитет с тем, чтобы дать взвешенную, неидеологизированную оценку происходящим событиям и тенденциям, преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике, и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.