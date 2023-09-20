ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА «С5+1»

Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во второй половине дня 19 сентября принял участие в первой исторической встрече многостороннего сотрудничества «С5+1».

Этот первый президентский саммит стал хорошей возможностью для обсуждения комплекса вопросов, в том числе связанных с региональной безопасностью, торговлей и взаимосвязанностью, изменением климата и продолжающимися реформами с целью улучшения управления и верховенства закона.

Нынешнее крупное дипломатические мероприятие, проходящее с участием глав Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Соединённых Штатов Америки – значимое событие в истории отношений между государствами ЦА и США.

На повестке – широкий круг вопросов, касающихся расширения экономического и энергетического сотрудничества, обеспечения продовольственной безопасности, изменения климата, а также противодействия вызовам и угрозам современности. Кроме того, были обсуждены основные международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Неуклонно реализуя внешнеполитический курс, базирующийся на правовом статусе постоянного нейтралитета, Туркменистан под руководством главы государства расширяет плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Наша страна, занимая активную и инициативную позицию в выработке решений насущных вопросов глобальной повестки дня, вносит достойный вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности, укрепление стратегического партнёрства во имя всеобщего благополучия.

При выстраивании международных отношений Туркменское государство исходит из важности учёта интересов всех сторон, на основе доброй воли, равноправия, обмена передовым опытом и позитивными идеями. Такой подход, не только полностью отвечает целям и Уставу ООН, но и способствуют установлению прочных межгосударственных контактов, обоюдного понимания и доверия, в том числе со странами-соседями по региону и с Соединенными Штатами Америки.

Как известно, Туркменистан успешно сотрудничает с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, как по линии крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, так и рамках дипломатической платформы «C5+1». С момента своего создания в 2015 году, данный механизм зарекомендовал себя в качестве эффективной региональной площадки для наращивания экономического сотрудничества, поддержания безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии. Вместе с тем, за эти годы диалог «США — страны ЦА» расширен посредством взаимодействия на уровне министров, встреч экспертов и деятельности тематических рабочих групп по экономике, энергетике и окружающей среде и безопасности.

В 2022 году был учрежден Секретариат «С5+1» для установления официальных процедур, определения и продвижения общих приоритетов, координации коммуникаций между участвующими правительствами и планирования министерских встреч высокого уровня и других мероприятий. В настоящее время «С5+1» продолжает совместную работу по укреплению безопасности, стабильности и процветания Центральноазиатского региона.