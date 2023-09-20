Президент Туркменистана прибыл в США для участия в 78-ой сессии ГА ООН

17 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вылетел с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 78-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

После многочасового перелета авиалайнер Президента Туркменистана приземлился в Международном аэропорту им. Кеннеди Нью-Йорка. На месте прибытия Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, после чего Президент проследовал в отведенную ему резиденцию.

Во время 78-ой сессии ГА ООН Президент Туркменистана планирует озвучить ряд инициатив, направленных на достижение целей устойчивого развития, обеспечение мира и безопасности в мире, развитие международного взаимодействия в области транспорта, энергетики, в культурно-гуманитарной сфере. Также будут затронуты вопросы обеспечения экологической безопасности и борьбы с глобальным изменением климата.