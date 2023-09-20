ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ВЫСТУПИЛ НА 78-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в городе Нью-Йорк Соединённых Штатов Америки, 19 сентября принял учас­тие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это событие – свидетельство приверженности нашей Отчизны реализуемой под руководством главы Туркменистана концепции широкого международного сотрудничества, где одним из приоритетов выступает углубление стратегического взаимодействия с Сообществом Наций, которое в современную эпоху обрело новое конкретное наполнение.

Утром автомобильный кортеж Президента Сердара Бердымухамедова проследовал в штаб-квартиру ООН.

Принимая активное участие в выработке сбалансированных решений по актуальным воп­росам и проблемам глобальной повестки дня, наша независимая нейтральная страна вносит весомый вклад в общие усилия по укреплению безопасности и стабильности, достижению целей Программы устойчивого развития до 2030 года в региональном и международном масштабе. Наша страна, интегрируясь в мировое политическое, экономическое и правовое пространство, на практике реализует свой богатый созидательный потенциал на благо всего человечества.

Ярким примером тому служит установившееся эффективное парт­нёрство со специализированными учреждениями и профильными структурами ООН, воплощение в жизнь сов­местных проектов в различных областях. Говоря о значимости участия Президента Туркменистана в работе очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, следует отметить, что оно рассматривается как продолжение систематической деятельности в качестве полноправного члена Сообщества Наций…

По прибытии в штаб-квартиру ООН главу государства тепло приветствовали Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и Председатель 78-й сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис.

Здесь, в зале ЭКОСОС, состоялся официальный приём от имени Генсека ООН.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Повестка дня нынешней сессии включает широкий спектр вопросов, касающихся таких важнейших направлений, как содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию, поддержание мира и безопасности на планете, противодействие глобальным вызовам и угрозам современности, экология и охрана окружающей среды, права человека и др.

Выступая с высокой трибуны Организации Объединённых Наций, глава Туркменистана озвучил прио­ритетные позиции нашей страны по насущным проблемам регионального и глобального масштаба, а также новые созидательные инициативы, направленные на дальнейшее расширение эффективного международного сотрудничества, отвечающего интересам всеобщего благополучия и прогресса.

В начале своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов поздравил собравшихся с открытием 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелал плодотворной работы.

Поздравив Посла Дэнниса Фрэнсиса с избранием на пост Председателя нынешней сессии Генассамблеи, глава государства адресовал ему слова поддержки и содействия в его ответственной миссии на предстоящий период.

Как отмечалось, именно чувство высочайшей ответственности сегодня должно объединить все 193 страны-члена нашей Организации, каждая из которых, независимо от географического месторасположения, численности населения, объёма экономики, общественно-политической модели, призвана и способна внести свой важный вклад в решение задач, стоящих перед Сообществом Наций.

В силу множества причин нынешний мир сталкивается с рядом очень серьёзных вызовов. При разности их проявлений все они в большей или меньшей степени влияют на ход межгосударственных отношений, зачастую негативно отражаются на выполнении согласованных планов и программ развития по ключевым направлениям глобальной повестки дня. Это в свою очередь может привести к размыванию фундаментальных устоев всеобщей безопасности как основы деятельности ООН. Чего допустить, конечно, нельзя, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Исходя из этого Туркменистан на протяжении многих лет твёрдо и настойчиво отстаивает принцип неделимости безопасности, её целостности, неотъемлемости друг от друга различных её аспектов, продолжил глава государства, высказав убеждённость в том, что безопасность военную, политическую нельзя рассматривать в отрыве от безопасности экономической, экологической, техногенной, энергетической, транспортной, продовольственной, биологической, информационной. Ни одно из перечисленных направлений не может быть второстепенным или неактуальным, а их решение – отложенным на более поздний срок.

– Считаю, что главная задача ООН состоит в том, чтобы обеспечить именно такой, интегральный подход к проблеме безопасности, мобилизовать имеющийся у государств-членов опыт, компетенции, идеи и инициативы в созидательном ключе, отойти от сиюминутных выгод и преимуществ во имя достижения действительно судьбоносных целей, которые обеспечат прочный мир, безопасность и развитие на долгосрочный период, – отметил Президент Туркменистана.

Как подчёркивалось, добиться этого можно только сообща и при решающей роли Организации Объединённых Наций. На фоне дискуссий о роли ООН в современном мире, предложений по её реформированию неизменным и очевидным остаётся факт – альтернативы ООН нет.

Говоря о принципиальной позиции нашей страны в этом вопросе, глава государства Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что, как и все прошедшие десятилетия со дня своего основания, ООН выступает сегодня единственной универсальной и легитимной организацией, ответственной за поддержание мира и обеспечение всеобщей и всеобъемлющей безопасности, устойчивости современной архитектуры международных отношений.

В этой связи констатировалась важность последовательного и настойчивого использования потенциала Всемирной Организации, её политико-дипломатического инструментария, морального авторитета для взвешенной, неидеологизированной оценки происходящим событиям и тенденциям, преодоления недоверия и конфронтационного накала в мировой политике и определения перспектив для компромисса и взаимного учёта интересов.

– Сделать это можно только под эгидой Организации Объединённых Наций, в открытом и честном диалоге, – сказал Президент страны, продолжив, что мы отдаём себе отчёт, что добиться такого общения будет непросто. Тем не менее оно необходимо.

В данном контексте был озвучен ряд инициатив Туркменистана. В частности, предлагалось приступить к обсуждению возможностей выработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учётом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

При этом подчёркивалось, что такая Стратегия должна отражать наличие, наряду с традиционными, новых факторов риска, появившихся за последнее время. Наша страна, как отмечалось, считает необходимым включение в неё ряда направлений деятельности ООН, в частности: превентивная дипломатия как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов; использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий; восстановление культуры доверительного диалога на основе Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Международным годом диалога как гарантии мира», актуальность которых подтверждена временем.

В целях достижения всеобщей и всеобъемлющей безопасности Туркменистан исходит из важности придания деятельности ООН выраженного регионального контекста, что призвано внести в совместную работу должную конкретику, поднять её функциональность и эффективность.

Высказав убеждённость, что наступило время для запуска инклюзивного, полноформатного и системного диалога по линии Центральная Азия–ООН, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан уважительно приглашает партнёров к его началу.

В этой связи была озвучена инициатива о создании под эгидой ООН формата Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах, цель которой – выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран ЦА и мирового сообщества, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития этого региона. Вместе с тем была выражена готовность к проведению первого Совещания в Ашхабаде в 2024 году.

В продолжение выступления глава государства сделал акцент на том, что среди ключевых направлений деятельности ООН на предстоящие годы Туркменистан рассматривает решение насущных климатических и экологических задач. В их числе были особо выделены вопросы, связанные с глобальными обязательствами по метану.

Как отмечалось, с присоединением к Парижскому Соглашению по климату в 2017 году в нашей стране был принят целый ряд соответствующих национальных программ. Прио­ритетными темпами проводятся общегосударственные мероприятия в целях снижения и искоренения негативных последствий выбросов метана в атмосферу. Речь, в первую очередь, идёт о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

Одновременно, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, приветствуем усилия мирового сообщества по реализации Глобального обязательства по метану.

При этом отмечалось, что турк­менская сторона рассчитывает здесь на предметную кооперацию и адресное содействие со стороны специализированных структур ООН, стран-членов Организации, других заинтересованных партнёров. В данном контексте констатировалось, что недавно в нашей стране утверждена Дорожная карта по развитию международного сотрудничества, направленного на изучение вопроса по присоединению Туркменистана к Глобальному обязательству по метану. В ближайшее время этот документ будет направлен в Секретариат Организации.

– В целом считаю, что настало время здесь, в ООН, обратить более пристальное и действенное внимание на экологические проблемы в Центральной Азии, преодолеть определённую инерционность при их рассмотрении и приступить к адресным и конкретным мерам по формированию целостной экологической стратегии ООН в отношении региона с почти 80-миллионным населением, занимающим обширные площади, обладающим уникальными природными ресурсами и биоразно­образием и одновременно находящимся в зоне серьезных экологических рисков, – сказал глава государства.

В качестве важного шага в принятии стратегического подхода к экологическим проблемам Центральной Азии было выдвинуто предложение об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно работал бы над климатической тематикой. В этой связи также высказана готовность предоставить организационные и технические условия для функционирования такого Центра в столице Туркменистана – Ашхабаде.

Центральная Азия – ещё и регион, непосредственно примыкающий к Каспийскому морю. Всем известно, какое значение имеет этот водоём с его уникальным природным комп­лексом в контексте планетарной экологической повестки, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.

В результате многолетнего энергичного и уважительного сотрудничества прибрежными странами выработаны общие ключевые принципы политики на Каспии, в том числе принят главный документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Летом прошлого года на Шестом Каспийском саммите в Туркменистане всеми участниками была твёрдо подтверждена готовность к тесному сотрудничеству по экологической проблематике, констатировал глава государства, отметив, что это открывает хорошие возможности для начала широкого и системного взаимодействия прибрежных государств с ООН.

В данном контексте было внесено предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», призванной стать международной платформой для предметного и профессионального партнёрства по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

– Считаем, что реализация этой инициативы должна осуществляться в тесном сотрудничестве с ООН, её агентствами, учреждениями и институтами, – сказал глава государства.

Как ответственное государство-член ООН, Туркменистан чётко формулирует и реализует свои подходы и действия, обозначая приоритеты, по которым вклад нашей страны был бы ощутимым и реально служил на пользу общемировым целям, способствовал их скорейшему достижению.

Среди основных из них была выделена реализация Целей устойчивого развития в области транспорта.

Как известно, Туркменистан стал инициатором создания эффективных международных платформ для диалога по этому важнейшему направлению, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, напомнив успешно проведённую в 2016 году в Ашхабаде Первую Глобальную конференцию ООН по устойчивому транспорту, а также Международную встречу минис­теров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, организованную в сотрудничестве с ООН в нашем государстве летом минувшего года.

– Мы гордимся, что целенаправленная работа Туркменистана ознаменовалась принятием Генеральной Ассамблеей только за последние годы шести резолюций в области транспорта, инициированных турк­менской стороной, – подчеркнул глава государства.

В числе последних – принятая в мае этого года Резолюция «Всемирный день устойчивого транспорта», продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив признательность всем государствам-членам за единодушную поддержку документа.

В данной связи, опираясь на положения Резолюции, Туркменистан предлагает в рамках нынешней сессии созвать Совещание высокого уровня по случаю Всемирного дня устойчивого транспорта, сказал глава государства, высказав надежду на содействие соответствующих структур ООН в организации этого мероприятия в Нью-Йорке.

Важнейшим направлением деятельности Туркменистана по реализации ЦУР является максимальное содействие ООН в решении продовольственной проблемы. Пандемия «COVID-19», наряду с другими неблагоприятными факторами, обнажила уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, необходимо единство, принципиальность и решительность при рассмотрении вопросов, связанных с доступом государств и регионов к продовольственным ресурсам, гарантиями полноценного питания как неотъемлемого права любого человека, ключевого фактора здоровья и нормального физического развития, прежде всего детей.

Очевидно, что здесь нужны прорывные решения, новые подходы, преодолевающие политические, идеологические, конъюнктурные барьеры.

Исходя из этого Туркменистан выходит с инициативой созыва под эгидой ООН в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности, подчеркнул глава государства, подтвердив готовность предоставить условия для проведения такого мероприятия в туркменской столице в согласованные сроки.

В следующем году в Туркменистане и далеко за его пределами, в том числе в Организации Объединённых Наций, будет отмечаться 300-летие со дня рождения выдающегося сына туркменского народа – поэта, мыслителя, философа и общественного деятеля Махтумкули Фраги.

Всё культурное человечество отдаёт дань памяти и уважения великому гуманисту, внёсшему большой самобытный вклад не только в мировую литературу, но и в целом в развитие цивилизации Востока, да и всего мира, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, продолжив, что хотел бы своё выступление завершить словами из стихотворения Махтумкули «Обращение к человечеству». В нём поэт адресует людям – своим современникам и потомкам – такие жизнеутверждающие строки:

«Спит человек иль бодрствует, – он будет

Глубоко верен замыслам своим».

В завершение глава Туркменистана пожелал, чтобы верность созидательным замыслам, идеалам мира, справедливости, прогресса служит главным и ясным ориентиром в сов­местной работе.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова было заслушано с глубоким, заинтересованным вниманием и встречено общими аплодисментами.

Рабочий визит главы Туркменистана в Соединённые Штаты Америки продолжается.