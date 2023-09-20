Делегация парламента Туркменистана посетила Южную Корею с целью укрепления двусторонних связей

В воскресенье в Сеул с трехдневным визитом прибыла делегация парламента Туркменистана, целью которой является дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

Делегацию возглавляет председатель Меджлиса Д.Гулманова. В ходе визита они примут участие в межпарламентском форуме с парламентариями Южной Кореи и других стран Центральной Азии.

Как говорится в заявлении Меджлиса, визит делегации осуществляется по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и является продолжением инициатив, начатых Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым по расширению отношений Туркменистана с Южной Кореей.

Инициативы по углублению связей между Центральной Азией и Южной Кореей получили широкую международную поддержку, отмечается в заявлении, и они согласуются с политикой постоянного нейтралитета Туркменистана и направлены на продвижение интересов туркменского народа.

Визит парламентской делегации в Сеул подчеркивает стремление Туркменистана развивать достигнутые в последнее время успехи в укреплении межпарламентских связей с Южной Кореей. Ранее в этом году между двумя странами была создана Межпарламентская группа дружбы «Корея – Туркменистан», что создало основу для расширения сотрудничества в законодательной сфере.

Ожидается, что в ходе трехдневного форума встречи между туркменскими и южнокорейскими законодателями будут посвящены обмену опытом в области законотворчества и определению новых направлений парламентского сотрудничества.