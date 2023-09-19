Туркменские болельщики ждут побед «Ахала» на играх Лиги чемпионов АФК

Сегодня стартуют матчи группового раунда Лиги чемпионов АФК 2023/24 — главного клубного турнира Азии, которые будут проходить по 13 декабря. Все команды сыграют по три матча дома и на выезде. Первая игра футбольного клуба «Ахал» состоится 19 сентября во вторник. По итогам жеребьевки чемпион Туркменистана попал в группу А и сразится с командой «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте turkmenportal.com.

Также туркменским футболистам предстоит встретиться с соперниками из клубов «Пахтакор» (Узбекистан) и «Аль-Айн» (ОАЭ). Билеты на первый домашний матч «Ахала» можно приобрести в кассах стадиона «Ашхабад».

Матчи 1/8 финала пройдут в период с февраля по апрель 2024 года.