Национальный Лидер туркменского народа поздравил Олега Кононенко с полетом на МКС

Национальный Лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 15 сентября направил поздравления герою Туркменистана и РФ Олегу Кононенко с началом ответственной миссии на МКС, которая будет продолжаться в течение года и завершится в сентябре 2024. Об этом сообщается в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан».

В своем поздравительном послании Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Олега Кононенко за самоотверженный труд на благо всего человечества. Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что во многом благодаря исследованию космоса в настоящее время становится возможным улучшение жизни людей по всему миру и промышленный прогресс.

Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» состоялся 15 сентября с космодрома «Байконур».