Туркменистан принял участие в форуме «Через взаимодействие культур к содружеству и миру»

В Бишкеке 12-13 сентября состоялся форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ под названием «Через взаимодействие культур к содружеству и миру», в котором приняла участие делегация Туркменистана. Об этом сообщает интернет издание «Туркменистан золотой век».

Организатором мероприятия выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества.

В рамках двухдневного форума состоялись дискуссии по темам «2023 год: Год русского языка как языка межнационального общения в СНГ», «Развитие диалога культур стран СНГ», «Общее научно-образовательное пространство Содружества», «Молодежь стран Содружества в волонтёрских инициативах», «Чингиз Айтматов и современность» и другие культурные мероприятия.

Туркменистан на основе принципов нейтралитета выступает за диалог со странами СНГ, развивая культурную дипломатию.