Туркменистан будет представлен на саммите IFPSM во Флоренции

С 22 по 23 сентября текущего года во Флоренции (Италия) состоится саммит Международной федерации управления закупками и поставками IFPSM, где будет представлен Туркменистан. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В туркменскую делегацию вошли сотрудники из ашхабадского и балканабадского офисов итальянской нефтегазовой компании ENI Наталья Гурдова и Джерен Исмиева. Предстоящий форум является масштабной площадкой для обмена опытом в сфере закупок. Участники форума смогут получить ценные знания, которые помогут в борьбе с инфляцией и дефицитом товаров на фоне геополитической нестабильности.

В программе форума предусмотрены выступления спикеров, круглые столы, интерактивные сессии, обсуждения логистики, стратегий и цифровизации закупок.