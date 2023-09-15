Президент Туркменистана принял участие в Консультативной встрече глав государств ЦА

14 сентября текущего года состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве почётного гостя. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе выступления Сердар Бердымухамедов отметил важность партнерства стран ЦА. Он подчеркнул, что в данной связи особое значение имеет Резолюция ГА ООН о провозглашении ЦА Зоной мира. Важной инициативой в ходе предстоящий 78-ой сессии ГА ООН было названо создание под эгидой ООН Диалога по безопасности и сотрудничеству в ЦА.

Еще одной инициативой Туркменистана стало создание Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ЦА. Туркменистан выразил готовность предоставить платформу для размещения этой структуры в Ашхабаде.