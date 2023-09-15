За прошедшую неделю на ГТСБ Туркменистана общая сумма сделок превысила $8,3 млн.

За прошедшую неделю по итогам торгов на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму более 8 млн. 337 тыс. долларов США. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Произведенный Государственным концерном «Туркменнебит» полипропилен стал объектом сделок с предпринимателями из Казахстана и Узбекистана. Продукция была приобретена за иностранную валюту. На внутреннем рынке туркменские бизнесмены также приобрели полипропилен на сумму более 4,8 миллионов манатов.

Предприниматели из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Армении, Кыргызстана заключили сделки на поставку комплектов постельного белья, хлопчатобумажной и джинсовой ткани, хлопчатобумажной пряжи, портландцемента, хлопкового и регенерированного из текстильных отходов волокна.