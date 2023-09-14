Туркменистан и КНР развивают стратегическое партнерство

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 11 сентября текущего года провел встречу с заместителем начальника Агентства международного развития и сотрудничества Китая Дэн Боцином. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Стороны отметили высокую динамику развития стратегического партнерства по различным направлениям.

Страны успешно сотрудничают в культурно-гуманитарной, образовательной сферах, в области здравоохранения и культурного обмена. Кроме того, Туркменистан и Китай активно сотрудничают в рамках деятельности авторитетных международных структур.

Стороны отметили перспективы дальнейшего сотрудничества в реализации совместных нефтегазовых проектов, а также в сферах здравоохранения и образования.