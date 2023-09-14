Малый театр России посетит с гастролями Туркменистан

В Туркменистане ожидается начало гастролей творческого коллектива Государственного академического Малого театра России в рамках проекта «Большие гастроли». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках гастрольного тура артисты российского театра покажут два спектакля — «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя и «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Режиссером постановки «Женитьба» является Юрий Соломин. Постановка уже более ста лет находится в репертуаре Малого Тетра России. Спектакль «Вишневый сад» стал первой постановкой в истории Малого театра России. Режиссером выступает Игорь Ильинский.

Гастрольный тур организован Росконцертом в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России. Помимо Туркменистана творческий коллектив посетит Абхазию, Беларусь и Узбекистан.