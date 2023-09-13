В ИМО МИД Туркменистана открыта персональная выставка работ О. Мухамметбердыева

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана 11 сентября была открыта персональная выставка работ педагога ВУЗа и доктора социологических наук профессора Овездурды Мухамметбердыева. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На церемонии открытия выставки выступила проректор института Г. Юсупова, отметив научный и творческий таланты профессора О. Мухамметбердыева. Высоко оценили несомненный художественный и научный таланты доктора наук и другие выступающие — дипломаты, поэты, писатели, артисты и творческие деятели.

Автор картин назвал свою выставку «Откровение». Как отметили гости экспозиции, данное определение наиболее точно передает содержание и глубинный смысл представленных рисунков и картин. В экспозицию вошли пейзажи о красоте родного края, а также портреты современников.