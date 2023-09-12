Государственная академия художеств Туркменистана открыла гала-выставку

В выставочном центре Союза художников Туркменистана открылась гала-выставка работ преподавателей кафедры живописи Государственной академии художеств Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В экспозицию вошли 125 работ в самых разных стилевых и жанровых направлениях. Зрители смогут увидеть следующие работы художников: «Посещение Мекки» Азата Мурадова, «Встреча в горах» Закирджана Бабаева, «Замечательный бахши» Полата Чарыева. Также в выставочную экспозицию вошли коллекция городских пейзажей Бегенча Беркелиева, картина «Девочка и коза» Атагельды Джуманиязова, портреты старцев в стиле классиков голландской живописи.

Выставка будет интересна художникам, студентам ГАХТ, искусствоведам и всем ценителям художественного искусства. Экспозиция является ярким доказательством многогранного таланта преподавателей ГАХТ, благодаря которому получают вдохновение молодые воспитанники Академии.