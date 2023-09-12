В Туркменистане стартовал сбор урожая хлопка

9 сентября в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана начался сбор урожая хлопка. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В связи с более северным расположением региона, в Дашогузском велаяте сельскохозяйственная кампания по сбору урожая хлопка начнется 15 сентября. В Туркменистане благодаря оптимальным климатическим условиям осуществляется выращивание средневолокнистого и тонковолокнистого хлопчатника.

Хлопководство в Туркменистане обеспечивает реализацию национальной программы в области импортозамещения, способствует наращиванию экспортного потенциала страны. Продукция шелководов пользуется высоким спросом на мировых рынках.

В настоящее время в стране осуществляются внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство, уделяется большое значение научной селекции и созданию новых сортов хлопчатника.