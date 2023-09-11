Туркменистан и Пакистан обсудили развитие торговых связей

7 сентября Посол Туркменистана в Пакистане А. Мовламов провел встречу с министром торговли, промышленности и производства переходного правительства Пакистана Гохаром Эджазом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи А. Мовламов ознакомил министра с проводимыми под руководством Президента Сердара Бердымухамедова реформами, направленными на дальнейшее развитие, повышение благополучия и качества жизни туркменского народа. Посол рассказал о первом в центральноазиатском регионе «умном» городе Аркадаг, который был открыт в июне текущего года.

Гохар Эджаз в завершение встречи выразил приверженность Пакистана наращиванию межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и установлению тесных контактов между бизнес-сообществами Туркменистана и Пакистана.