Президент Туркменистана подписал Постановление о конкурсе среди творческой молодежи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым в рамках конкурса на получение премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» объявлен конкурс среди творческой молодёжи «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года. Фавориты конкурса будут награждены денежными призами и золотой цепочкой от Президента Туркменистана. Денежная премия будет выделена из средств благотворительного фонда Главы страны.

Сердаром Бердымухамедовым были даны поручения Министерству культуры, Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Туркменской государственной издательской службе обеспечить высокий уровень организации конкурса.