Президент Туркменистана выразил соболезнования Королю Марокко

С 14 по 15 сентября текущего года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов будет находиться в рабочей поездке в Таджикистане. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках поездки Президент Туркменистана примет участие в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в заседании глав стран-учредителей Международного фонда спасения Арала.

О подготовке к рабочей поездке на заседании правительства Туркменистана доложил министр иностранных дел Рашид Мередов. Глава Туркменистана дал поручение обеспечить высокий организационный уровень подготовки к предстоящим мероприятиям, запланированным в рамках предстоящей командировки. Кроме того, Президент подчеркнул, что установление дружественных отношений со странами-соседями является одним из основных направлений внешней политики Туркменистана.