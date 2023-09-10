Посол Туркменистана в Португалии встретился с Марселу Ребелу де Соуза

В четверг 7 сентября текущего года туркменский дипломат М. Чарыев, назначенный на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Португалии (с резиденцией в Париже) вручил верительные грамоты президенту страны Марселу Ребелу де Соуза. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В процессе торжественной церемонии М. Чарыев передал Президенту Португальской Республики приветственные слова и добрые пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также — от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Состоялась беседа, в рамках которой стороны подчеркнули обоюдную готовность к укреплению и расширению туркмено-португальского сотрудничества на межгосударственном уровне по ряду направлений.