В Ашхабаде состоялась встреча М. Бяшимовой с представителями ООН-ХАБИТАТ

В пятницу 8 сентября 2023 года в столице Туркменистана состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел страны Мяхри Бяшимовой с находящимися в Ашхабаде с рабочим визитом представителями Программы ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) Херманом Пиенааром и Катей Шефер. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

В ходе беседы были затронуты темы, связанные с актуальным положением сотрудничества Программы ООН-ХАБИТАТ с Туркменистаном. Также собеседники обсудили наиболее перспективные направления дальнейшего партнерства. Результатом встречи стало достижение договоренностей относительно совместной разработки Дорожной карты планируемого сотрудничества.

Также в процессе беседы стороны уделили внимание вопросам открытия офиса ООН-ХАБИТАТ в Ашхабаде.