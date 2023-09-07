Туркменское ХО «Lezzetli miwe» собрало рекордный урожай фруктов

Хозяйственным обществом «Lezzetli miwe» собрано около 70-ти тонн персиков и 23 тонны яблок. Об этом сообщается на сайте «Бизнес-Туркменистан».

Как отметил директор хозяйственного общества, под посадку было выделено более 200 гектаров земли в Каакхинском этрапе Ахалского велаята. Посадка импортных саженцев осуществлялась после тщательного изучения свойств местной почвы специалистами компании. Было высажено 250 тысяч саженцев, привезенных из Турецкой Республики, который быстро адаптируются к местной почве и климатическим условиям.

В общей сложности, вишневые сады занимают площадь 100 гектаров, персиковые сады — 17,5 гектаров, яблоневые сады — 25 гектаров. Хозяйственное общество также обладает миндальным садом, который занимает 35 гектаров. В этом году специалисты компании планируют собрать с него 15 тонн урожая.