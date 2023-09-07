В Туркменистане объявлен аукцион по продаже 48-ми объектов госимущества

Министерством финансов и экономики Туркменистана объявлены торги по продаже 48-ми объектов государственного имущества. Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес-Туркменистан».

Аукцион состоится 20 сентября на цифровой площадке торгов государственного имущества www.е.fineconomic.gov.tm и в мобильном приложении данной платформы.

Среди выставленных на аукцион объектов имущества — животноводческая и птицеводческая ферма в Лебапском велаяте общей площадью 25 500 кв. м, здание ТРЦ Döwrebap площадью 8 800 кв. м, двухэтажное здание в Лебапском велаяте, трубный завод в Дашогузском велаяте площадью 6 400 кв. м, административное здание ХО Nur Zaman в столице площадью 4300 кв.м, а также магазины, кафе, столовые, оздоровительный центр, производственные и административные здания. Полный список объектов госимущества опубликован в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан».

Принять участие в аукционе могут туркменские и иностранные юридические лица и граждане.