В Ашхабаде на приеме граждан будут даны юридические консультации

В субботу, 9 сентября 2023 года, в Туркменистане состоится общественный прием юристов для оказания гражданам юридических консультаций. Мероприятие пройдет в здании Министерства Адалат (юстиции), расположенном по адресу: г. Ашхабад, ул. Арчабил Шайолы, 150, с 9:00 до 12:00. Соответствующее объявление опубликовано в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан».

В мероприятии примут участие сотрудники Министерства Адалат, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, а также члены Ашхабадской городской коллегии адвокатов, которые предоставят свои юридические консультации. Граждане Туркменистана приглашены посетить приемную и проконсультироваться с юристами-экспертами по интересующим их правовым вопросам.

Общественная приемная призвана расширить доступ к правовой информации и услугам. Посетители могут заранее позвонить по телефонам 39-19-20 или 39-19-21 с вопросами о предстоящем мероприятии.

Юридические консультации будут охватывать широкий круг вопросов, включая семейное, трудовое, жилищное, потребительское право и др. Эксперты-юристы дадут рекомендации, разъяснят порядок действий и ответят на вопросы, чтобы помочь гражданам Туркменистана понять свои законные права и возможности.

Министерство Адалат регулярно организует общественные приемные в рамках работы по повышению правовой грамотности населения и оказанию юридической помощи на всей территории Туркменистана. Запланированный в следующую субботу в Ашхабаде день юридических консультаций является очередной инициативой, направленной на обеспечение граждан правовыми ресурсами и поддержкой.