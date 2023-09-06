Туркменские тяжелоатлеты представляют страну на ЧМ в Эр-Рияде

Туркменская сборная, в состав которой вошли 10 мужчин и 5 женщин, представляет страну на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Эр-Рияде. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Всего в турнире примут участие 719 спортсменов из 117-ти стран мира.

В состав мужской туркменской сборной вошли С. Мирзаев (весовая категория до 61 кг), П. Бахтияров (до 67 кг), Б. Рашидов (до 67 кг), Б. Рейимов (до 73 кг), М. Мередов (до 81 кг), Ш. Шохрадов (до 89 кг), Г. Тораев (до 81 кг), Ш. Матякубов (до 96 кг), Д. Хасанбаев (до 102 кг) и Х. Тойчиев (свыше 109 кг). В состав женской команды вошли чемпионка мира-2018 в весе до 45 кг Ю. Джумабаева (до 49 кг), К. Шерметова (до 59 кг), Г. Кадырова (до 76 кг), серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио в категории до 59 кг П. Гурьева (до 76 кг) и А. Рустамова (до 81 кг).

Текущий чемпионат является квалификационным к Олимпийским играм-2024 в Париже. Еще одним квалификационным этапом станет Кубок мира, который пройдет в апреле будущего года в Таиланде.