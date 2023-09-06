Туркменистан и Грузия увеличивают объем автомобильных перевозок

В Агентстве «Туркменавтоулаглары» Агентства транспорта и коммуникаций при КабМине Туркменистана состоялось очередное совещание Смешанной комиссии по вопросам автоперевозок между Туркменистаном и Грузией. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках встречи стороны обсудили вопросы расширения партнерства в сфере международных автомобильных перевозок. В ходе заседания председательствовали руководители Агентства «Туркменавтоулаглары» Г. Акмаммедов и Агентства наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Л. Гамкрелидзе.

Стороны констатировали высокий уровень партнерства Туркменистана и Грузии в рамках соглашения о международных автомобильных перевозках между Туркменистаном и Грузией, а также отметили потенциал его дальнейшего развития.

Фото: eastweststream.com