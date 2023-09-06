Посол Новой Зеландии в Туркменистане встретилась с Мяхри Бяшимовой

5 сентября состоялась церемония вручения верительных грамот назначенным на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Новой Зеландии в Туркменистане Сарой Мэри Уолш заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

М. Бяшимова поздравила Посла с назначением на пост и выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку в осуществлении ее дипломатической миссии. В ходе церемонии стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития партнерства по разным направлениям.

Стороны обсудили возможность создания межпарламентских групп дружбы в парламентах двух стран, а также взаимные визиты делегатов. Кроме того, стороны договорились оказывать взаимную поддержку в рамках деятельности международных организаций, в том числе, ООН.