Туркменские предприниматели примут участие в выставках в КНР

Туркменские предприниматели приглашены в Шанхай для участия в Международной импортной выставке, которая продлится с 5 по 10 ноября текущего года. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

На выставке будет представлено высокопроизводительное интеллектуальное оборудование, бытовая электроника и техника, автомобили, одежда, аксессуары и товары народного потребления, продовольственная и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование.

Мероприятие организовано Министерством коммерции КНР и Народным правительством города Шанхай.

Бизнесмены из Туркменистана также примут участие в выставке Smart China Expo 2023, которая пройдет в китайском городе Чунцин с 4 по 6 сентября 2023 года. Здесь будут продемонстрированы разработки в сфере индустрии «умного» дома и строительства.

Фото: ceramicworldweb.com