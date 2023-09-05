Национальный Лидер туркменского народа посетил санаторий «Арчман»

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом санаторий «Арчман» и провёл рабочее совещание при участием руководителей профильных отделов по вопросам совершенствования работы лечебных учреждений. Об этом сообщается на сайте «Türkmenistan habarlar portaly.

В ходе поездки Председатель Халк Маслахаты Туркменистана ознакомился с проектами строительства и реконструкции объектов различного назначения, а также — с созданными в санатории условиями для отдыха и укрепления здоровья людей.

После посещения водолечебницы Гурбангулы Бердымухамедов дал рекомендации по расширению сферы ее деятельности. Национальный Лидер туркменского народа, рассмотрев проекты и эскизы по строительству новых объектов на территории санатория, внес свои коррективы и замечания.