В конноспортивных комплексах Туркменистана начались осенние скачки

В конноспортивных комплексах Ашхабада и велаятов страны начался осенний сезон скачек. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan habarlar portaly».

В столичном конноспортивном комплексе состоялось 7 забегов на дистанции в 1400, 1600, 2000, и 2200 метров. В скачках принимали участие более 50-ти скакунов возрастом 3,4 года и старше. Соревновались в заездах юных всадники, лучшие из которых были награждены памятными призами.

В рамках мероприятий были организованы разнообразные культурно-досуговые развлечения. Перед скачками состоялись выступления фольклорных и танцевальных коллективов, бахши и эстрадных мастеров, прошли шахматные турниры и состязания по национальным видам спорта. Были организованы также выставки изделий декоративно-прикладного искусства, посвященных ахалтекинским скакунам.