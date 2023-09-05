Ведущие театры Туркменистана представили спектакли о Махтумкули Фраги

По случаю празднования Дня знаний и студенческой молодежи в ведущих театрах страны прошли показы спектаклей о Махтумкули Фраги по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Свое видение и переосмысление бессмертного творчества великого Махтумкули Фраги представили артисты Государственного драматического театра имени Амана Гулмаммедова, открывшегося недавно в городе Аркадаг. Здесь зрителям представлен спектакль «Köňüller kelamy» режиссёра Бахтыяра Абаева, который был поставлен по книге Нурмырата Сарыханова, изобилующей мудрыми изречениями Махтумкули Фраги.

В Главном академическом драматическом театре Туркменистана имени С. Туркменбаши состоялся показ спектакля «Magtymguly-köňül guşy» о жизни и творческом пути великого мыслителя и поэта Махтумкули.