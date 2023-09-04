Туркменское предприятие Täç hil начало производство жидких средств для стирки

Предприятие из Туркменистана Täç hil начало производство жидких средств для стирки белого и цветного белья. Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Производственная мощность частного предприятия составляет 500 тонн жидкого средства в месяц. Готовая продукция фасуется в пятилитровые полипропиленовые канистры. Жидкое средство для стирки полностью соответствует международным стандартам качества. Новое средство отлично борется с загрязнениями и пятнами, сохраняя при этом прочность, структуру и цвет материала. Средство, предназначенное для использования в стиральной машине, содержит оптические отбеливатели, ароматические добавки, смягчители воды и специальные компоненты, способствующие эффективному удалению пятен.

Предприятие Täç hil, основанное в 2006 году, также производит жидкое мыло, полиэтиленовые пакеты, влажные салфетки, средства для мытья посуды и другую продукцию из местного и импортного сырья.