ГТСБ Туркменистана совершенствует процесс участия в торгах

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана провела совершенствование процедуры участия туркменских предпринимателей и предприятий в торгах. Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Предприниматели смогут более оперативно совершать торговые операции на бирже в случае приобретения брокерской позиции или заключения контрактов на оказание брокерских услуг с брокерами-посредниками. Для приобретения брокерской позиции необходимо заполнить заявление-ходатайство в соответствующем отделе ГТСБТ, предоставить доверенность, образец генеральной доверенности и установленные руководством компании банковские реквизиты. Стоимость одной брокерской позиции для предпринимателей и предприятий составляет 10 тысяч манатов в год.

При проведении торгов на товарно-сырьевой бирже страны соблюдаются принципы открытости и прозрачности, что обеспечивает предоставление всем участником процедуры торгов равные возможности. По возникающим вопросам относительно модернизации системы можно обратиться за консультацией к специалистам ГТСБ Туркменистана.