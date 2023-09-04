В Туркменистан прибыли участники ралли «Шелковый путь Дунай-Орхон»

Участники авторалли легковых автомобилей «Шелковый путь Дунай-Орхон» достигли Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan habarlar portaly».

Заезд стартовал в Турецкой Республике. Целью авторалли, объединяющей Запад и Восток, является укрепление добрососедских отношений между народами и странами.

Участники авторалли прибыли в Ашхабад, где их встретили официальные лица столицы Туркменистана. После этого гости отправились в Посольство Турецкой Республики в Туркменистане. Для группы спортсменов была организована ознакомительная экскурсия по достопримечательностям Ашхабада.

Общая протяженность маршрута авторалли «Шелковый путь Дунай-Орхон» составляет 11 тысяч километров. Конечной точкой маршрута станет Монголия.