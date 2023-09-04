В Бельгии представлены «Культурные сокровища Туркменистана»

31 августа посольством Туркменистана в Бельгии совместно с институтом «Diplomatic World» организована выставка «Культурные сокровища Туркменистана». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Экспозиция приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном, ЕС и Бельгией, а также — к Дню Независимости Туркменистана. Участниками мероприятия стали Специальный представитель ЕС по ЦА Терри Хакала, члены Европейского Парламента, руководители и представители дипломатической миссии, а также — представители различных европейских учреждений.

На выставке были представлены туркменские ковры, традиционные музыкальные инструменты, в том числе, дутар, гыджак и депрек, национальные костюмы, а также древние туркменские украшения из коллекции профессора Брюссельского свободного университета доктора Яна де Маера.